Экс-игрок «Тоттенхэма» высказался об отношениях Моуринью и Алли

Экс-игрок английского «Тоттенхэма» Джермейн Дженас поделился мнением об отношениях между наставником «шпор» Жозе Моуринью и футболистом Деле Алли, передает BBC.

«Не думаю, что они смогут примириться. Чувствую, что их пути разошлись. Все, что делает Жозе, — это привлечение внимания и вызов реакции. Если бы я был на месте Алли, я был бы обеспокоен», — сказал Дженас.

Также Дженас отметил, что игроку будет лучше, если он покинет команду.



Ранее Моуринью подвел итоги матча со «Шкендией-79» в Лиге Европы.