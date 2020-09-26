Кучеров повторил рекорд Гретцки 27-летней давности
Андрей Черников
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26 сентября «Тампа» обыграла «Даллас» в четвертом матче финала Кубка Стэнли.
Встреча завершилась со счетом 5:4.
Россиянин Никита Кучеров, выступающий за «Тампу», отметился двумя результативными передачами. Форвард стал третьим за 27 лет хоккеистом, который набрал 25 ассистов в одном розыгрыше плей-офф. В 1993 это удалось Уэйну Гретцки и Дагу Гилмору.
Абсолютным рекордсменом по данному показателю является Гретцки, который в 1988 году отдал 31 результативную передачу.
Ранее Андрей Василевский побил рекорд Николая Хабибулина в плей-офф НХЛ.