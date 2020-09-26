Кучеров повторил рекорд Гретцки 27-летней давности

26 сентября «Тампа» обыграла «Даллас» в четвертом матче финала Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счетом 5:4.

Россиянин Никита Кучеров, выступающий за «Тампу», отметился двумя результативными передачами. Форвард стал третьим за 27 лет хоккеистом, который набрал 25 ассистов в одном розыгрыше плей-офф. В 1993 это удалось Уэйну Гретцки и Дагу Гилмору.

Абсолютным рекордсменом по данному показателю является Гретцки, который в 1988 году отдал 31 результативную передачу.



Ранее Андрей Василевский побил рекорд Николая Хабибулина в плей-офф НХЛ.