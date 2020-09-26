Защитник «Спартака» Жиго прилетел в Саранск на матч с «Тамбовом»

Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго прилетел в Саранск на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом». Об этом сообщает «СЭ».

По словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, французский футболист вернулся в общую группу и имеет возможность выйти на поле в субботнем поединке.

Напомним, что Жиго пропустил матч против казанского «Рубина» из-за микротравмы.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» готов расстаться с тремя игроками ради полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезы.