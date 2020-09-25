Наставник «Ак Барса» — о матче против СКА: мальчишки не щадя себя играли
Андрей Черников
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Наставник казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА, передает сайт команды.
Напомним, клуб с берегов Невы играл молодежным составом. Основная команда находится на карантине из-за вспышки коронавируса.
«Ак Барс» победил в серии буллитов.
«Мы довольны двумя очками. Хотел бы выделить одного хоккеиста — Билялова. Мы сегодня не показали того хоккея, который хотели. Нужно учиться и у соперника — мальчишки не щадя себя играли», — сказал Квартальнов.
Ранее «Ак Барс» обыграл СКА в матче КХЛ.