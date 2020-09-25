Бойцы UFC Коста и Адесанья едва не устроили потасовку на битве взглядов

Бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пауло Коста и Исраэль Адесанья едва не устроили потасовку на битве взглядов.

Стоит отметить, что Коста пришел на церемонию с черным поясом джиу-джитсу, затем он достал белый пояс и попытался швырнуть им в Адесанью. Исраэль попытался ударить им обидчика.

Спортсменов удалось разнять.

Напомним, бойцы проведут поединок между собой на турнире UFC 253.



Ранее Зубайра Тухугов провалил взвешивание перед турниром UFC 253.