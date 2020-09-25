Агент подтвердил интерес к Хюсаю со стороны «Спартака»
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Марио Джуффреди, агент защитника итальянского «Наполи» Эльсеида Хюсая, подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется московский «Спартак», передает Area Napoli/
«Мы общались о продлении контракта с «Наполи», но получили запрос от «Спартака». Будет ли «Наполи» удовлетворен таким трансфером? Зависит от предложения москвичей», — сказал Джуффреди.
Также Джуффреди отметил, что с 1 февраля футболист сможет покинуть команду бесплатно.
Ранее сообщалось о том, что «Спартак» проявляет интерес к Хюсаю.