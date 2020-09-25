Владислав Третьяк стал прадедушкой

Голкипер «Сочи» Максим Третьяк впервые стал отцом. Спортсмен опубликовал пост в Instagram, в котором выразил слова благодарности своей возлюбленной Евгении.

«Спасибо за нашу прекрасную девочку! Я вас очень сильно люблю», — написал вратарь черноморцев.

Напомним, что Максим Третьяк является внуком прославленного вратаря Владислава Третьяка, который в настоящее время занимает пост президента Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высоко оценил игру российского голкипера команды Андрея Василевского в финале Кубка Стэнли против «Даллас Старз».