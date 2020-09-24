Отменен матч КХЛ между рижским «Динамо» и ЦСКА

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Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским «Динамо» и московским ЦСКА отменен, сообщает сайт турнира.

Напомним, в команде из Латвии зафиксирована вспышка COVID-19.

Встреча должна была состояться 29 сентября.

Ранее «Витязь» обыграл «Металлург» в матче КХЛ.