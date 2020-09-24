Гендиректор «Торпедо»: в клубе некому наточить игрокам коньки

Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Александр Харламов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде, передает «Чемпионат.com».

«Помимо игроков основного состава болеет практически весь обслуживающий персонал, тренеры и сотрудники офиса. На матч выходит уже четвертый доктор за неделю. Игрокам некому наточить коньки», — сказал Харламов.

Также Харламов отметил, что матч с хабаровским «Амуром», который запланирован на 24 сентября, состоится.

«Кто-то из молодежной команды сегодня впервые выйдет на лед в официальном матче. Желаю ребятам проявить себя в КХЛ», — добавил функционер.

Ранее сообщалось о том, что в «Торпедо» зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом.