Уткин назвал проблему фильма «Стрельцов»
Антон Борисов
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Российский блогер Василий Уткин поделился мнением о фильме «Стрельцов».
Бывший комментатор заявил, что в ближайшие две недели большое количество жителей России поменяют мнение о легенде московского «Торпедо» и сборной СССР Эдуарде Стрельцове.
«Ну как меняют – у некоторых его вообще не было», — сказал Уткин в ролике, опубликованном на своем YouTube-канале.
«Там другая проблема — этот фильм просто не о Стрельцове. Там очень мало общего с его историей, очень многое притянуто. Фильм вообще про другого человека», — отметил блогер.
Ранее Уткин заявил, что не видит в победе «Краснодара» в Лиге чемпионов «триумфа воли».