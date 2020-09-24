Уткин назвал проблему фильма «Стрельцов»

Российский блогер Василий Уткин поделился мнением о фильме «Стрельцов».

Бывший комментатор заявил, что в ближайшие две недели большое количество жителей России поменяют мнение о легенде московского «Торпедо» и сборной СССР Эдуарде Стрельцове.

«Ну как меняют – у некоторых его вообще не было», — сказал Уткин в ролике, опубликованном на своем YouTube-канале.

«Там другая проблема — этот фильм просто не о Стрельцове. Там очень мало общего с его историей, очень многое притянуто. Фильм вообще про другого человека», — отметил блогер.

Ранее Уткин заявил, что не видит в победе «Краснодара» в Лиге чемпионов «триумфа воли».