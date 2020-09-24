Актер Райан Рейнольдс хочет приобрести клуб из пятого английского дивизиона

Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни хотят приобрести клуб пятого дивизиона чемпионата Англии «Рексем», сообщает «Би-би-си».

В настоящее время командой владеют болельщики. Исполнитель главной роли в фильме «Дэдпул» и звезда сериала «В Филадельфии всегда солнечно» планируют представить видение развития команды на общем собрании. Отмечается, что актеры рассчитывают на привлечение инвестиций в размере €2,18 млн.

За продолжение переговоров с голливудскими звездами проголосовали 95% членов клуба. Оформление сделки будет означать покупку команды за номинальную сумму и незамедлительные инвестиции в развитие.

«Рексем» является старейшим клубом Уэльса и третьей по возрасту профессиональной командой в мире. Она была основана в 1864 году.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл Юнайтед» намерен судиться с Английской премьер-лигой.