Кучеров превзошел показатель Буре по голам за карьеру в Кубке Стэнли

В канадском Эдмонтоне подошел к концу третий матч финала Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча закончилась победой «Тампы» — 5:2 (2-1 в серии).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче. Как сообщает «Чемпионат», за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Никита забросил 36 шайб в матчах Кубка Стэнли — это восьмой результат среди россиян. Кучеров превзошел результат Павла Буре (35).

Первым по данному показателю идет Александр Овечкин (69). На второй строчке расположился Евгений Малкин (63), а на третьей — Сергей Федоров (52).

Ранее капитан «Тампы» вышел на лед спустя 210 дней и забил.