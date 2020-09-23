УЕФА хочет сохранить возможность пяти замен в еврокубках сезона-2020/21
Андрей Черников
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет сохранить возможность пяти замен в еврокубках сезона-2020/21, передает Daily Mail.
Ожидается, что данное решение будет принято 24 сентября.
Также сообщается, что организация обсуждала вопрос переноса финала Лиги наций на осень 2021 года.
Ранее были названы претенденты на награду лучшему тренеру сезона по версии УЕФА.