Нигматуллин — о возможном переходе Манджукича в «Локомотив»: по-моему, это спорный выбор

Экс-футболист сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе Марио Манджукича в московский «Локомотив», передает Sport24.

«По-моему, это спорный выбор. Потому что у него все-таки возраст и он год не играл. Насколько у него будет мотивация приехать сюда не только ради финансов, но и ради футбола — вопрос», — сказал Нигматуллин.

Напомним, хорват выступал за мюнхенскую «Баварию», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». В 2020 году нападающий перешел в катарский Аль-Духаиль.

Ранее сообщалось о том, что представители Манджукича проведут переговоры с «Локомотивом».