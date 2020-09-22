Швейцарская прокуратура запросила 28 месяцев тюрьмы для президента «ПСЖ»

Прокуратура Швейцарии запросила 28 месяцев тюремного заключения для президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи и три года для экс-генсека Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке по делу о коррупции, сообщает Le Monde.

Бывший функционер обвиняется в том, что во время работы в организации он получил от Аль-Хелаифи финансовые выгоды на сумму от €1,4 млн до €2,3 млн. В частности, президент «ПСЖ» передал Вальке исключительное право на использование виллы на Сардинии с марта 2014 по сентябрь 2015 года. По данным следствия, таким образом Аль-Хелаифи подкупил бывшего генерального секретаря в обмен на передачу телевизионных прав на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов катарской медиагруппе.

В феврале 2020 года сообщалось, что президент «ПСЖ» заплатил более 1 млн швейцарских франков в рамках мирового соглашения, чтобы с него сняли часть обвинений в коррупции.

Ранее прокуратура Швейцарии предъявила обвинение президенту «ПСЖ».