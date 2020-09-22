СМИ: хоккеистов «Металлурга» «отмазывали» от армии за 100 тыс.

В отношении старшего администратора «Металлурга» Виктора Сухова ведется уголовное преследование по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).

По информации Znak.com, следствие предполагает, что Сухов от имени хоккеистов клуба передавал военкому Магнитогорска Андрею Житникову, который проходит еще одним обвиняемым по делу, деньги за то, чтобы спортсмены не шли в армию. После дачи взяток от военного призыва были освобождены защитник «Авангарда» Алексей Береглазов, защитник системы «Амура» Александр Игошев и нападающий «Витязя» Павел Варфоломеев, а также защитник «Магнитки» Григорий Дронов.

Эта услуга, как уточняет источник, обошлась хоккеистам в 100 тыс. рублей каждому.

Ранее сообщалось, что «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл ЦСКА.