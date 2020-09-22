Вратарь БАТЭ осудил «жестокие избиения» на протестах в Белоруссии

Игорь Игнатов

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий принял участие в видеообращении футболистов, в котором спортсмены осудили применение насилия со стороны силовых структур на протестах в Белоруссии.

Голкипер борисовского клуба объяснил, что, участвуя в видеоролике, он хотел высказать свою точку зрения.

«Почему решил участвовать в видеообращении? Ну как можно на это смотреть? Когда жестко избивают людей, на это просто невозможно смотреть. Поэтому и записал видео», — произнес Щербицкий в выпуске на YouTube-канале «ЧестнОК».

Ранее сообщалось, что Латвия начала переговоры по вопросу переноса ЧМ по хоккею из Белоруссии.