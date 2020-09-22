Кавани может перейти в «Атлетико»

Бывший нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может перейти в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, представители игрока провели встречу с руководством «матрасников» в одном из отелей в столице Франции, где обсуждали детали возможной сделки.

Отмечается, что Кавани готов подписать двухлетнее трудовое соглашение с «Атлетико».

Ранее хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич заявил о том, что не был близким другом Лионеля Месси и Луиса Суареса в бытность выступлений за «Барселону».