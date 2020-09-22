Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович подозревается в махинациях с правами на футболистов. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации источника, связанного с подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США, Абрамович тайно владел правами на игроков, которые не выступали за его клуб.

В опубликованных документах имеются доказательства вины российского олигарха. Согласно данным, Абрамович стоял за офшорной компанией, которая участвовала в покупке игроков, принадлежащих третьим лицам.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Динамо» Иван Ордец прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).