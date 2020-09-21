Наставник ПАОКа поделился ожиданиями от матча против «Краснодара»

Наставник греческого ПАОКа Абел Феррейра поделился ожиданиями от матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Краснодара», передает «Чемпионат.com».

«Мы знаем, что «Краснодар» — сильный соперник. У этой команды очень хороший подбор игроков — как опытных, так и молодых. Достойный противник. У нас тоже хороший и подготовленный коллектив», — сказал Феррейра.



Матч начнется 22 сентября в 22:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от игры с ПАОКом.