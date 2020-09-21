Владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича подозревают в тайных инвестициях в игроков других клубов, сообщает BBC.

Утверждается, что россиянин стоял за офшорной компанией Leiston Holdings, которая участвовала в покупке игроков, принадлежащих третьим лицам. Данная ситуация могла привести к конфликту интересов из-за того, что компания могла частично владеть игроками, которые выступали против «синих».

Отмечается, что Leiston Holdings частично владел правами на игрока португальского «Спортинга» Андре Каррильо, который играл против «Челси» в Лиге чемпионов в 2014 году.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» вскоре объявит о переходе вратаря Эдуара Менди.