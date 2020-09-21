Бывший форвард «Челси» назвал покупку Кепы худшей в истории клуба
Вадим Балканов
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Бывший нападающий лондонского «Челси» Крис Саттон высказался об игре испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Его слова передает Daily Mail.
По его мнению, трансферы «синих» в атакующую линию из-за неуверенных действий вратаря кажутся бессмысленными.
«Можно потратить гору денег на нападающих, но какой в этом толк, если вратарь не способен ловить простые мячи?
Подписание Кепы за €80 млн сделало его самой бесполезной за всю историю клуба в Английской премьер-лиге. Можно привести примеры Торреса и Шевченко, но Аррисабалага всех опережает», — сказал Саттон.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане оценил переход Тиаго Алькантары из «Баварии».