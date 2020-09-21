Николич заявил, что у «Локомотива» будет усиление
Вадим Балканов
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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался о трансферной политике клуба. Его слова передает Sport24.
По его мнению, для борьбы за высокие места в чемпионате России «железнодорожникам» необходимо укрепить состав.
«Если можно усилить команду — это хорошо. Я думаю, что у нас будет два-три игрока, которые смогут усилить нас.
В данный момент мы имеем то, что имеем. У нас будут матчи каждые три дня, нам нужна большая команда», — сказал специалист.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери остался крайне недоволен разгромным поражением от «Ювентуса» со счетом 0:3 в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.