Николич заявил, что у «Локомотива» будет усиление

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался о трансферной политике клуба. Его слова передает Sport24.

По его мнению, для борьбы за высокие места в чемпионате России «железнодорожникам» необходимо укрепить состав.

«Если можно усилить команду — это хорошо. Я думаю, что у нас будет два-три игрока, которые смогут усилить нас.

В данный момент мы имеем то, что имеем. У нас будут матчи каждые три дня, нам нужна большая команда», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери остался крайне недоволен разгромным поражением от «Ювентуса» со счетом 0:3 в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.