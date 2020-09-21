Комментатор Орлов призвал Кокорина разозлиться

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в московском «Спартаке». Его слова передает «СЭ».

По его мнению, 29-летний форвард должен показать себя на футбольном поле, чтобы завоевать место в составе команды Доменико Тедеско.

«Кокорину будет трудно. Александру необходимо проявить себя. Вот вышел против «Родины» и что-то не засверкал...

Ему пора что-то сотворить на поле! Посмотрим, все зависит от него. Кокорину надо как следует разозлиться», — сказал Орлов.

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