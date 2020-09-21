«Лейкерс» вырвали победу у «Денвера» во втором матче финала Запада

«Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «Денвер Наггетс» во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Орландо, завершилась со счетом 105:103 в пользу калифорнийской команды. За секунду до конца игры центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис реализовал трехочковый бросок. Он же стал самым результативным баскетболистом матча, набрав 31 очко. Также добл-даблом отметился Леброн Джеймс (26 баллов и 11 подборов).

У проигравшей команды 30 очков в активе Николы Йокича.

«Лейкерс» увеличили отрыв с серии до четырех побед — 2-0. Третий матч пройдет 23 сентября.

Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» обыграл «Майами Хит» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции.

НБА. Плей-офф. Запад. Финал. 2-й матч

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес, США) — «Денвер Наггетс» (Денвер, США) — 105:103 (29:21, 31:29, 22:28, 23:25)