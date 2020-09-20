Cлуцкий восхитился игрой вратаря «Спартака» Максименко

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Cлуцкий восхитился игрой вратаря московского «Спартака» Александра Максименко в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

По его мнению, голкипер красно-белых в прошедшем поединке совершил самое большое количество сейвов в своей жизни.

Также 48-летний специалист отметил, что «Рубин» оказался не готов к стартовому натиску подопечных Доменико дольче, из-за чего пропустил два быстрых мяча.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о защитнике Самюэле Жиго.