«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл ЦСКА
Вадим Балканов
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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» переиграл столичный ЦСКА.
Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анджей Нестрашил, Николай Прохоркин, Игорь Швырев и Тэйлор Бек.
У проигравшей команды отличились Брендан Лейпсик и Павел Карнаухов.
После этой победы подопечные Ильи Воробьева набрали 12 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
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