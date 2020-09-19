«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл ЦСКА

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» переиграл столичный ЦСКА.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анджей Нестрашил, Николай Прохоркин, Игорь Швырев и Тэйлор Бек.

У проигравшей команды отличились Брендан Лейпсик и Павел Карнаухов.

После этой победы подопечные Ильи Воробьева набрали 12 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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