«Бавария» забила восемь безответных мячей в матче с «Шальке»

Мюнхенская «Бавария» нанесла разгромное поражение гельзенкирхенскому «Шальке-04» в матче первого тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Серж Гнабри, также отличились Леон Горецка, Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Лерой Зане и Джамал Мусиала.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Бавария» на выезде встретится с «Хоффенхаймом», а «Шальке» примет бременский «Вердер».

Ранее сообщалось, что Левандовски вышел на второе место по голам за «Баварию» в Бундеслиге.

Германия. Бундеслига. 1-й тур

«Бавария» (Мюнхен) — «Шальке-04» (Гельзенкирхен) — 8:0

Голы: 1:0 — Гнабри, 4; 2:0 — Горецка, 19; 3:0 — Левандовски, 31 (пенальти); 4:0 — Гнабри, 47; 5:0 — Гнабри, 59; 6:0 — Мюллер, 69; 7:0 — Зане, 71; 8:0 — Мусиала, 81.