«Краснодар» забил семь мячей в ворота «Химок» в матче РПЛ

«Краснодар» разгромил «Химки» в матче восьмого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Виктор Классон, также отличились Маркус Берг, Тонни де Вильена, Реми Кабелла, Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов. У гостей два мяча забил Аршак Корян.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» (14 очков) занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче «быки» на выезде встретятся с «Сочи».

«Химки» (3) располагаются на предпоследней, 15-й строчке. В девятом туре клуб примет московское «Динамо».

Ранее «Краснодар» и «Химки» объявили составы на матч РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Химки» (Химки) — 7:2

Голы: 1:0 — Берг, 19; 2:0 — Классон, 23; 2:1 — Корян, 27; 2:2 — Корян, 42 (пенальти); 3:2 — Классон, 45; 4:2 — Вильена, 52; 5:2 — Кабелла, 62; 6:2 — Уткин, 74; 7:2 — Сулейманов, 89.