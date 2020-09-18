17-летний фигурист получил тяжелую травму на этапе Кубка России

Фигурист Максим Серов, выступающий в танцах на льду с Анастасией Федоровой, получил тяжелую травму во время ритм-танца на этапе Кубка России, который проходит в Сызрани, сообщает ТАСС.

17-летний спортсмен потерял равновесие во время исполнения поддержки и упал на лед, ударившись головой. Фигурист не смог самостоятельно подняться. Его унесли на носилках.

Этап Кубка России по фигурному катанию проходит в Сызрани с 18 по 22 сентября.

Ранее сообщалось, что соревнования пропустит спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов.