В РУСАДА высказались о дисквалификации фигуристки Сотсковой

Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выступила с заявлением после новости о дисквалификации фигуристки Марии Сотсковой. В ведомстве подчеркнули, что, согласно правилам кодекса, до официального объявления результатов расследования в отношении спортсменки никаких подробностей и комментариев о данном деле дать не могут.

«Все обнародованные решения можно найти на официальном сайте РУСАДА», — приводит сообщение РУСАДА РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Мария Сотскова была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на десять лет. По данным СМИ, спортсменка подделала медицинские документы, чтобы оправдаться за положительный допинг-тест.

Сотскова является бронзовым призером чемпионата России — 2017 и обладательницей серебряной медали национального первенства 2018 года. Фигуристка выиграла финал юниорского Гран-при сезона-2013/14, а на зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане она заняла восьмое место в личном турнире.

В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении профессиональной карьеры из-за проблем со здоровьем.