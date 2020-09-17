Источник: «Динамо» намерено уволить Новикова и ищет тренеру замену

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков может быть уволен со своей должности. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, руководство бело-голубых разочаровано результатами команды. В ближайшее время специалист может быть отправлен в отставку, однако, как утверждается, ему могут доверить руководство командой в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом», который состоится 21 сентября. На данный момент клуб ведет поиск по замене Новикову.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и выбыло из Лиги Европы.

Кирилл Новиков в октябре 2019 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых. На этой должности он заменил уволенного Дмитрия Хохлова. Позднее Новиков был утвержден главным тренером, а в декабре 2019 года с ним был подписан контракт до лета 2021 года.

В текущем сезоне РПЛ после семи туров «Динамо» занимает пятое место и имеет в своем активе 11 очков при трех победах, двух поражениях и двух ничьих.