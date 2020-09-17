Стал известен соперник «Ростова» в квалификации Лиги Европы

«Ростов» узнал своего соперника в квалификации Лиги Европы. Им стал израильский «Маккаби» из Хайфа. Об этом сообщает ТАСС.

В матче второго квалификационного раунда команда Барака Бахара на своем поле одержала победу над казахстанским «Кайратом», за который выступает бразильский нападающий Вагнер Лав, известный по выступлениям за московский ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:1. Лав стал автором единственного гола за «Кайрат».

В рамках третьего квалификационного раунда, который также пройдет в формате одного матча, «Ростов» примет «Маккаби» из Хайфа на своем поле. Встреча должна состояться 24 сентября.