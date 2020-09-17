«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и выбыло из Лиги Европы

Московское «Динамо» на выезде потерпело поражение от тбилисского «Локомотива» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая состоялась на стадионе »Михаил Месхи», завершилась со счетом 2:1 в пользу грузинского клуба.

В составе победителей авторами забитых мячей стали Ираклий Сихарулидзе и Мамия Гавашелишвили.

Автором единственного гола у москвичей стал Николай Комличенко, реализовавший пенальти на 89-й минуте.

Таким образом, московское «Динамо» завершило свое выступление в Лиге Европы. Для бело-голубых этот еврокубковый матч был первым за последние пять лет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

«Локомотив» (Тбилиси, Грузия) — «Динамо» (Москва, Россия) — 2:1

Голы: 1:0 Сихарулидзе — 54, 2:0 — Гавашелишвили — 76, 2:1 — Комличенко (пенальти) — 89