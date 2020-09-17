Reuters: фигуристка Сотскова подделала справки из-за положительной допинг-пробы

Андрей Сенченко
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Стали известны подробности дисквалификации российской фигуристки Марии Сотсковой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку на десять лет за нарушение антидопинговых правил.

По данным Reuters, одна из допинг-проб фигуристки дала положительный результат. Сотскова, чтобы оправдаться, решила подделать медицинские справки. Сама спортсменка давать комментарии отказывается.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Международном союзе конькобежцев (ИСУ) также не располагают информацией об отстранении 20-летней россиянки.

Сотскова является бронзовым призером чемпионата России — 2017 и обладательницей серебряной медали национального первенства 2018 года. Фигуристка выиграла финал юниорского Гран-при сезона-2013/14, а на зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане она заняла восьмое место в личном турнире.

В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении профессиональной карьеры из-за проблем со здоровьем.