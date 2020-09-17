В Федерации фигурного катания прокомментировали дисквалификацию Сотсковой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков ответил на вопрос о дисквалификации Марии Сотсковой. По словам функционера, организация еще не получила соответствующих документов от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Нет, нет. Маша у нас закончила выступать», — цитирует Горшкова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Сотскова была дисквалифицирована на десять лет за подделку медицинских документов. В июле 2020 года спортсменка завершила профессиональную карьеру.

Сотскова является бронзовым призером чемпионата России — 2017 и обладательницей серебряной медали национального первенства 2018 года. Фигуристка выиграла финал юниорского Гран-при сезона-2013/14, а на зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане она заняла восьмое место в личном турнире.