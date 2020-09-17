В Instagram-аккаунте «Арсенала» появился пост на русском языке

В официальном аккаунте лондонского «Арсенала» в Instagram появилась публикация на русском языке.

Пресс-служба «канониров» опубликовала эпизод матча 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в котором красно-белые обыграли «Фулхэм». Главным героем видеофрагмента является защитник Даниель Себальос, который обыгрывает защитников «дачников».

«Ну разве так можно играть, Себальос? Надо попроще», — говорится в сообщении.

Матч «Фулхэм» — «Арсенал» завершился крупной победой команды Микеля Артеты со счетом 3:0. Себальос вышел на поле на 78-й минуте уже при установленном счете.

В следующем туре «пушкарям» предстоит принять еще одну команду из Лондона — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоится 19 сентября.