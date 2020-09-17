В КХЛ опасаются, что сезон может быть не доигран

Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Крылов высказался о возможности приостановить чемпионат из-за вспышки коронавируса в командах, участвующих в соревнованиях. По его словам, данная идея несет риск полной отмены сезона.

«Играть нужно, никто не знает, что будет с коронавирусом, как он быстро исчезнет. Если мы приостановим сезон, то мы его не доиграем. Вся проблема связана с экспресс-тестами, которые принимает рижское «Динамо». Если бы они принимали нормальные тесты, то проблем бы не было, я считаю, что надо продолжать играть», — цитирует Крылова ТАСС.

Ранее из-за вспышки коронавируса КХЛ перенесла пять матчей финского «Йокерита» и шесть игр казахстанского «Барыса».

В связи с эпидемиологической ситуацией КХЛ досрочно завершила сезон-2019/20 25 марта на стадии плей-офф. Новый розыгрыш регулярного чемпионата стартовал 2 сентября.