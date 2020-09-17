Россиянка Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира в Риме (Италия).

Во встрече второго раунда спортсменка нанесла поражение представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счетом 4:6, 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут.

В следующем круге Кузнецова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Теннисный турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет €1,6 млн.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме.

Теннис. Рим. 2-й круг

Светлана Кузнецова (Россия) — Анетт Контавейт (Эстония) — 4:6, 7:5, 6:3.