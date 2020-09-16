Месси рискует пропустить стартовые матчи чемпионата Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рискует не помочь своей команде в стартовых турах чемпионата Испании сезона-2020/21.

Как стало известно Mundo Deportivo, тренерский штаб сборной Аргентины намерен вызвать 33-летнего форварда в команду для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022, что займет у него две недели. В этом случае Месси будет должен пропустить три игры за каталонский клуб.

В первых трех матчах сезона «Барселона» встретится с «Вильярреалом», «Сельтой» и «Севильей».

Ранее сообщалось, что Месси остался капитаном «Барселоны» на следующий сезон.