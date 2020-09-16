Ди Марию могут дисквалифицировать на шесть матчей за плевок в игрока «Марселя»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария может быть дисквалифицирован на длительный срок из-за инцидента в матче против «Марселя», сообщает Daily Mail.

По ходу игры 3-го тура чемпионата Франции Ди Мария плюнул в защитника соперника Альваро Гонсалеса, что попало на видео.

Это является серьезным нарушением протокола о коронавируса, в связи с чем аргентинца могут отстранить от шести матчей.

Ранее «ПСЖ» заступился за Неймара, которому грозит семь матчей дисквалификации.