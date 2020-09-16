«ПСЖ» получит доказательства расистких оскорблений в адрес Неймара

«Пари Сен-Жермен» получит доказательства расистких оскорблений в адрес бразильского нападающего Неймара во время матча второго тура Лиги 1 против марсельского «Олимпика». Об этом сообщает GFFN.

По информации источника, компания-бродкастер игр чемпионата Франции на Ближний восток предоставит в распоряжение столичного клуба кадры, на которых отчетливо видно, что защитник «Марселя» Альваро Гонсалес на испанском языке четко произнес в адрес Неймара слово «обезьяна».

Ранее сообщалось, что нападающий лондонского «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер поделился впечатлениями от дебюта в Английской премьер-лиге (АПЛ).