ПАОК сыграет с «Краснодаром» в плей-офф Лиги чемпионов

Греческий ПАОК обыграл португальскую «Бенфику» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу греческого клуба. На 63-й минуте Димитрис Яннулис вывел греков вперед, а Андрия Живкович на 75-й минуте сделал счет 2:0. Единственный мяч португальского клуба забил Раф Силва.

Согласно новым правилам, которые были приняты из-за пандемии коронавируса, в квалификации команды играют по одному матчу.

В раунде плей-офф ПАОК сыграет с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» вышло в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд

ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия) — 2:1

Голы: 1:0 — Яннулис, 63; 2:0 — Живкович, 75; 2:1 — Силва, 94.