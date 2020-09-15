Хабиб ответил на вопрос о своей популярности среди мусульман

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поведал о своем отношении к тому, что он входит в топ-5 самых влиятельных мусульман в мире.

Спортсмен заметил, что на него это накладывает «большие обязательства и большую ответственность».

«Если кто и имеет право на ошибку, то у меня это право очень маленькое. Будут большие последствия…

Из-за этого я… Не только из-за этого, просто я сам веду такой образ жизни, что стараюсь заниматься вещами, которые меня лично касаются. Меня лично касаются тренировки, потому что надо мной лично будет закрываться клетка октагона. Я тренируюсь, отдыхаю, сплю, не посещаю какие-то непристойные места, стараюсь тщательно фильтровать, с кем общаться и с кем видеться», — рассказал чемпион промоушена в интервью True Gym.

Напомним, что 24 октября Хабибу предстоит защита титула против американца Джастина Гэтжи. Бой возглавит турнир UFC 254.

Ранее Конор Макгрегор высказался об обвинениях в домогательствах.