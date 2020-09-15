Гурьянов прокомментировал выход «Далласа» в финал Кубка Стэнли

Форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов рассказал о победе в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ; 4-1).

Напомним, что российский нападающий забросил победную шайбу в овертайме и прервал личную безголевую серию из семи встреч.

«Я бы не сказал, что из-за этого было какое-то чувство недосказанности... Все равно мы старались и играли неплохо. А так, безусловно, я рад, что мой гол помог команде выйти в финал Кубка Стэнли», — приводит слова спортсмена официальный сайт НХЛ.

Ранее Гурьянов побил рекорд по очкам среди новичков в победных матчах серии плей-офф.