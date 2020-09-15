Худобин и Гурьянов вошли в тройку лучших игроков матча «Вегас» — «Даллас»
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Форвард «Даллас Старз» Джейми Бенн признан первой звездой пятого матча финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс», сообщается на официальном сайте организации.
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу техасского клуба. Канадец отметился заброшенной шайбой.
Вторым стал голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 34 броска по своим воротам.
Третьей звездой признан форвард «Старз» Денис Гурьянов. Россиянин стал автором победной шайбы.
В финале плей-офф НХЛ «Даллас» встретится с победителем серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее сообщалось, что «Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.