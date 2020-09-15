Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

«Даллас Старз» в овертайме переиграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу техасского клуба. В составе победителей отличились Джейми Бенн, Йоэль Кивиранта и Денис Гурьянов. У «рыцарей» шайбы забросили Чандлер Стивенсон и Райлли Смит.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 34 броска. Гурьянов и его одноклубник Александр Радулов отметились результативными передачами.

«Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что российские голкиперы лидируют по победам в нынешнем плей-офф НХЛ.

НХЛ. Кубок Стэнли. Запад. Финал. 5-й матч

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — «Даллас Старз» (Даллас, США) — 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

1:0 — Стивенсон (Теодор, Так) — 08:14

2:0 — Смит (Штястны) — 40:15

2:1 — Бенн (А. Радулов, Линделль) — 49:54

2:2 — Кивиранта (Клингберг, Гурьянов) — 56:13 (5x4)

2:3 — Гурьянов (Клингберг) — 63:36 (5x4)