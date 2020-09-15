Британский боксер завершил карьеру после поражения от Харитонова
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Британский боксер Дэнни Уильямс принял решение завершить карьеру, сообщает Daily Mail.
Издание отмечает, что боксер сам подтвердил информацию об уходе.
Свой последний поединок 47-летний боксер провел 11 сентября против российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Харитонова. Бой продлился два раунда и завершился поражением представителя Великобритании техническим нокаутом.
Уильямс известен своей победой над Майком Тайсоном, которого он нокаутировал в 2004 году. Всего в профессиональной карьере он одержал 54 победы (41 нокаутом) при 29 поражениях.
Ранее Харитонов ответил на обвинения в договорном бое с Уильямсом.