Неймар объяснил удар игрока «Марселя»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар назвал причину удара по голове защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в матче третьего тура чемпионата Франции.

В концовке игры бразилец ударил соперника кулаком в затылок, а между футболистами обеих команд началась потасовка. Неймар заявил, что «взбунтовался» из-за проявлений расизма со стороны Гонсалеса.

«Я черный, сын черного, внук и правнук черного. Я горжусь этим и не считаю, что отличаюсь от других. Я хотел, чтобы те, кто отвечает за порядок в матче, заняли беспристрастную позицию. Для предвзятого отношения нет места», — написал форвард «ПСЖ» в Instagram.

Неймар отметил, что принимает свое наказание, однако он также ждет санкций в отношении защитника «Марселя».

«Расизм существует. Он существует, но мы должны его остановить. Хватит! Этот парень поступил как дурак. Я тоже поступил глупо, позволил втянуть себя в это. При этом я все еще держу голову высоко поднятой», — добавил бразилец.

Футболист столичной команды считает, что если игнорировать проявление расизма или просто находиться в центре событий, это делу не поможет. Также Неймар обратился к Гонсалесу.

«Мы снова встретимся, и все будет по-моему, по-футбольному. Иди с миром! Ты знаешь, что сказал. Я знаю, что сделал. Больше любви для этого мира», — написал нападающий.

Ранее «ПСЖ» заступился за Неймара, которому грозит семь матчей дисквалификации.