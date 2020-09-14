«Спартак» просит объяснить, почему судьи не удалили игрока ЦСКА и не назначили пенальти

Руководство московского «Спартака» выступило с просьбой к Российскому футбольному союзу (РФС) разобрать работу судейской бригады в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. По данным Sport24, красно-белых интересуют ответы по двум спорным эпизодам.

Первый вопрос «Спартака» касается момента, который произошел в самом начале матча. На 1-й минуте встречи защитник ЦСКА Вадим Карпов нарушил правила на форварде красно-белых Джордане Ларссоне. За данный фол игрок армейцев был наказан желтой карточкой. VAR проверил этот эпизод на предмет фола последней надежды со стороны Карпова и соответствующей за это прямой красной карточки футболисту ЦСКА, однако изначальное решение главного арбитра не было изменено.

Второй вопрос «Спартака» относится к эпизоду, который случился на 32-й минуте встречи, когда игрок красно-белых Айртон упал в чужой штрафной площади после столкновения с Карповым. Судейская бригада посчитала, что фола со стороны игрока ЦСКА не было, а футболист «Спартака» симулировал, за что был наказан желтой карточкой.

Матч ЦСКА — «Спартак» завершился победой красно-синих со счетом 3:1. Главным арбитром встречи был Сергей Карасев, его помощниками были Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов, а на VAR работал Евгений Турбин.